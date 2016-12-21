В Чувашии мужчине вынесли приговор за смертельное ДТП во время погони

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения жителя Чувашии, который, скрываясь на автомобиле от сотрудников ГИБДД, задавил девушку на проезжей части дороги, сообщила республиканская прокуратура.

"Суд установил, что 29-летний обвиняемый Сергей Воронцов в полночь 10 апреля текущего года управлял автомобилем "Лада Приора" в состоянии алкогольного опьянения на территории с. Яльчики Чувашской республики и не выполнил требования сотрудников ГИБДД, которые просили его остановиться. Когда сотрудники госавтоинспекции последовали за ним, то водитель, пытаясь уйти от погони, превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на девушку, находившуюся на проезжей части дороги. Девушка скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Осужденный не согласился с таким решением и обжаловал его в апелляционной инстанции, которая оставила приговор без изменения.