В Мурманске на атомоходе "Ямал" загорелся защитный чехол прожектора

МУРМАНСК, 21 дек – РИА Новости. Защитный чехол прожектора судна загорелся на атомном ледоколе "Ямал" в Мурманске утром в среду, возгорание ликвидировано силами экипажа, сообщили в отделе коммуникаций Росатома.

"В 11.30 мск от лампы накаливания прожектора, установленного на верхнем мостике, произошло возгорание защитного чехла", – приводятся в сообщении слова главного инженера ФГУП "Атомфлот" Мустафы Кашки.

По его словам, за четыре минуты экипаж судна собственными силами справился с огнем. В результате происшествия выгорела незначительная часть брезентового покрытия защитного чехла. Специалисты устанавливают причины возгорания.

На ледоколе "Ямал", находящемся в доке, продолжаются плановые ремонтные работы, добавили в компании.