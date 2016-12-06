Суд в Кирове отказался обеспечить принудительную явку Навального на процесс

КИРОВ, 5 дек — РИА Новости. Ленинский суд Кирова отказал прокурору в обеспечении принудительной явки Алексея Навального на судебный процесс по повторному рассмотрению уголовного дела о хищении средств "Кировлеса", передает корреспондент РИА Новости из суда.

Ранее прокурор попросил суд обеспечить принудительную явку Навального, не явившегося на заседание во вторник.

"Отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принудительном приводе подсудимого Навального", — сказал судья.

Навальный ранее заявил, что в понедельник намерен уехать из Кирова, объяснив свое решение тем, что во вторник в Московском окружном военном суде его адвокат участвует в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова, и если Навальный будет в Кирове, то "останется без адвокатов".

В понедельник Ленинский суд Кирова приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и Офицерова. Суд не стал возвращать дело в прокуратуру по ходатайству защиты, по мнению которой обвинительное заключение в отношении Навального и Офицерова составлено с нарушениями и содержит противоречия.

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