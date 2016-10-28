Навальный ознакомился с делом о клевете на экс-следователя Карпова

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный и его защита завершили ознакомление с материалами уголовного дела о клевете на бывшего следователя МВД РФ Павла Карпова, который расследовал дело Сергея Магнитского, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Вадим Кобзев.

"Мы завершили ознакомление с материалами дела и заявили ходатайство о его прекращении, поскольку считаем, что в действиях Навального отсутствует состав преступления", — сказал защитник.

Он добавил, что в случае отклонения ходатайства о прекращении дела материалы будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, а затем в суд для рассмотрения по существу.

Карпов ранее пояснил РИА Новости, что поводом для обращения в полицию стали публикации, в которых его обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений — хищении денег, похищении людей и убийстве бывшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. По словам экс-следователя, Мещанский суд Москвы признал эту информацию ложной и порочащей его честь и достоинство.

Ранее Навальный получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше", а также был осужден условно по делу "Кировлеса". Сам он все обвинения отрицает, считая все уголовные дела в его отношении политически мотивированными.