Навальный пришел в суд с вещами на случай отправки в колонию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный пришел в суд с вещами на случай, если судья удовлетворит представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы.

"Сумка у меня в машине, на заседание я ее не взял из-за процедуры досмотра вещей", — сказал Навальный журналистам в ожидании решения судьи.

Он пояснил, что в случае замены условного срока реальным его оставят в московском СИЗО пока расследуется дело о клевете, а потом отправят в колонию.