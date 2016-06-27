Суд отказался освобождать брата Навального по УДО

НАРЫШКИНО (Орловская область), 27 июн — РИА Новости. Урицкий суд Орловской области в понедельник отказал брату главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Олегу в условно-досрочном освобождении в рамках дела "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура выступали против УДО, характеризуя Олега Навального как злостного нарушителя тюремных порядков.

Защита в свою очередь указывала, что осужденный отсидел более 1,5 лет, что позволяет ему претендовать на УДО, и оплатил штраф — 500 тысяч рублей, а также выплатил ущерб более чем в 4 миллиона рублей (но администрация колонии последний факт подтвердить не может).

Всего, по словам судьи, за время отбывания наказания Навальный получил 19 взысканий. 12 из них были отменены частично прокуратурой, частично судом, заявил РИА Новости адвокат осужденного Кирилл Полозов. Но после подачи ходатайства об УДО было еще два взыскания, которые защита пока не успела обжаловать, отметил адвокат.

В ходе заседания Олег Навальный заявил, что считает нынешнюю практику наложения взысканий несправедливой. "Вы, Ваша честь, лучше меня знаете, как и почему это происходит — это их (руководства колонии) желание и вовсе не имеет никакого отношения к поведению осужденного", — заявил он.

Судья дал слово и Алексею Навальному, который пояснил, что именно он возместил ущерб в 4 миллиона рублей в рамках этого процесса. Оппозиционер, также осужденный по делу "Ив Роше", заявил, что брат "оказался за решеткой именно из-за меня" и назвал их уголовное преследование политически мотивированным.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллионов рублей. Срок наказания Олега Навального истекает 30 июня 2018 года.