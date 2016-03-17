СК: в убийстве девочки на юго-востоке Москвы подозревают ее брата

В квартире одного из жилых домов по улице Белореченской в Москве отец обнаружил в ванной тело своей 12-летней дочери с колото-резаным ранением на шее. В совершении преступления подозревается ее брат.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве 12-летний девочки, среди них брат погибшей, сообщает СК России в четверг.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Вечером 16 марта в квартире одного из жилых домов по улице Белореченской в Москве отец, вернувшись домой, обнаружил в ванной тело своей 12-летней дочери с колото-резаным ранением в области шеи. По факту убийства малолетней возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следствием отрабатывается версия о причастности к совершению данного преступления 18-летнего брата погибшей, который желал завладеть квартирами, принадлежащими семье. В целях осуществления задуманного он приискал посредством социальных сетей непосредственного исполнителя убийства. Однако в ходе реализации совместного преступного умысла 17-летний исполнитель после убийства девочки, испугавшись последствий, не стал дожидаться остальных членов семьи и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.