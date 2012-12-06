Вспышка сальмонеллеза выявлена в детском саду Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 дек — РИА Новости, Роман Баландин. Вспышка сальмонеллеза выявлена в детском саду поселка Надвоицы Сегежского района Карелии, всего заболели 40 человек, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

"С 3 по 5 декабря среди детей и персонала детского сада №4 в поселке Надвоицы Сегежского района зарегистрировано 40 случаев острых кишечных инфекций. При бактериологическом обследовании в материале от заболевших и контактных лиц выделяется возбудитель сальмонеллеза", — говорится в сообщении.

© Инфографика. Станислав Сырецких Перейти в фотобанк Сальмонеллез: распространение, профилактика, лечение Отмечается, что заболевание протекает в средне-тяжелой и легкой форме.

По данным эпидемиологического расследования, групповое заболевание связано с употреблением инфицированной пищи, приготовленной в пищеблоке учреждения. Причины и условия формирования очага устанавливаются.

Специалисты управления Роспотребнадзора лечебной сети проводят активное выявление заболевших, необходимые лабораторные исследования и дезинфекцию.

Детское учреждение закрыто на карантин.