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Происшествия

Вынесен приговор членам ОПГ, которую возглавлял директор адвокатского бюро

13:4024.11.2010
(обновлено: 21:38 26.12.2016)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы директора адвокатского бюро в Приморском крае, который возглавлял банду, специализирующуюся на черном рынке таможенных услуг, остальные члены преступной группировки осуждены на сроки от двух до 19 лет, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, банда была создана директором адвокатского бюро "36 часов" Адвокатской палаты Приморского края 39-летним Александром Литвиновым под прикрытием частного охранного предприятия "Ростек-ДВ-Сервис" и действовала на территории Приморского края с 2004 по 2006 год.

Первым шагом к пресечению деятельности группировки стало расследование обстоятельств смерти директора ЗАО "Ростек — Приморье" Сергея Попова, застреленного у подъезда дома во Владивостоке. Было установлено, что инициатором заказа стал Литвинов, представляющий интересы конкурирующих с ЗАО "Ростек-Приморье" фирм, занимающихся контрабандой товаров из Китая.

"Удалось установить и доказать совершение членами банды целого ряда дерзких преступлений, в том числе причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть владельца квартиры, располагавшейся по соседству с офисом Литвинова", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе следствия главарь и члены ОПГ по его указанию неоднократно меняли свои показания, "предпринимались попытки создать ложные алиби с помощью близких и родственников подследственных и других". Тем не менее, в сентябре 2008 года уголовное дело поступило на рассмотрение Приморского краевого суда.

Литвинов приговорен к 20 годам лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей, подсудимые Куц и Пивоваров приговорены к 19 и 13 годам лишения свободы соответственно также с отбыванием в колонии строгого режима.

Другие участники банды приговорены к срокам лишения свободы от двух до 10,5 лет. В зависимости от роли каждого из десяти подсудимых в совершенных преступлениях они признаны виновными по статьям 209 (создание устойчивой вооруженной группы и участие в ней), 222 (незаконный оборот оружия), 163 (вымогательство), 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), 116 (побои), по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) и другим.

Постановлением Приморского краевого суда от 5 декабря 2012 года признано право Литвинова Александра Александровича на реабилитацию в связи с оправданием его приговором Приморского краевого суда от 19 ноября 2010 года по ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п "а, е, ж, з", 105 ч. 2 п. "е, ж, з" УК РФ, прекращением уголовного дела Определением судебной коллегии по уголовным делам  Верховного суда РФ от 14 июня 2011 года по ст. 167 ч. 2 УК РФ (по факту взрыва гранаты 17.11.2006 года), прекращением уголовного дела постановлением Приморского краевого суда от 27 мая 2010 года по ст. 163 ч. 3 п. "а, б", 33 ч. 3, 330 ч. 1 УК РФ (в отношении потерпевших Владимировой А.В. и Моисеева С.В.).

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