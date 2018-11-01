Шестой Московский Международный химический форум, организованный Российским Союзом химиков при поддержке Минпромторга России на полях Международной выставки химической промышленности и науки, прошел в "Экспоцентре".
VI Московский Международный химический форум
16:5501.11.2018
01410
© Фото : "Химический комплекс России"С приветствиями к участникам форума обратились представители Минпромторга России, Российского Союза химиков, ТПП РФ, Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
© Фото : "Химический комплекс России"
С приветствиями к участникам форума обратились представители Минпромторга России, Российского Союза химиков, ТПП РФ, Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
© Фото : "Химический комплекс России""За последние шесть лет инвестиции в основной капитал в химической промышленности составили два триллиона рублей и увеличились более чем в 2,5 раза. За 2017 год инвестиции в химический комплекс выросли на 13%, превысив 430 миллиарда рублей", – сообщил на форуме замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
© Фото : "Химический комплекс России"
"За последние шесть лет инвестиции в основной капитал в химической промышленности составили два триллиона рублей и увеличились более чем в 2,5 раза. За 2017 год инвестиции в химический комплекс выросли на 13%, превысив 430 миллиарда рублей", – сообщил на форуме замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
© Фото : "Химический комплекс России"Работу Форума открыла Пленарная сессия "Химическая промышленность — драйвер экономического роста", участники которой обсудили основные тенденции и государственные приоритеты развития химпрома России.
© Фото : "Химический комплекс России"
Работу Форума открыла Пленарная сессия "Химическая промышленность — драйвер экономического роста", участники которой обсудили основные тенденции и государственные приоритеты развития химпрома России.
© Фото : "Химический комплекс России"Как отметил Виктор Евтухов, российский химпром активно развивается в части импортзамещения: на сегодняшний день реализуется 126 инвестиционных проектов в 39 регионах с общим объемом инвестиций порядка 500 миллиардов рублей.
© Фото : "Химический комплекс России"
Как отметил Виктор Евтухов, российский химпром активно развивается в части импортзамещения: на сегодняшний день реализуется 126 инвестиционных проектов в 39 регионах с общим объемом инвестиций порядка 500 миллиардов рублей.
© Фото : "Химический комплекс России"О перспективах подготовки кадров для химической промышленности рассказал профессор, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
© Фото : "Химический комплекс России"
О перспективах подготовки кадров для химической промышленности рассказал профессор, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
© Фото : "Химический комплекс России"Вице-президент Российского экспортного центра Владимир Батхин разъяснил меры поддержки предприятий из России на внешнем химическом рынке. Минпромторг планирует до 2024 года в два раза увеличить объём экспортных потоков химической промышленности — до 34 миллиардов долларов.
© Фото : "Химический комплекс России"
Вице-президент Российского экспортного центра Владимир Батхин разъяснил меры поддержки предприятий из России на внешнем химическом рынке. Минпромторг планирует до 2024 года в два раза увеличить объём экспортных потоков химической промышленности — до 34 миллиардов долларов.
© Фото : "Химический комплекс России"Основными блоками выставки "Химия — 2018" стали направления "Сырье и вспомогательные материалы", "Машины, оборудование и приборы", "Готовая продукция" и "Услуги".
© Фото : "Химический комплекс России"
Основными блоками выставки "Химия — 2018" стали направления "Сырье и вспомогательные материалы", "Машины, оборудование и приборы", "Готовая продукция" и "Услуги".
© Фото : "Химический комплекс России"В выставке приняли участие более 400 экспонентов из 23 стран мира, количество посетителей — более 16 тысяч человек. Здесь также представлен интерактивный стенд Минпромторга России, посвященный российской химической промышленности и мерам государственной поддержки предприятий отрасли.
© Фото : "Химический комплекс России"
В выставке приняли участие более 400 экспонентов из 23 стран мира, количество посетителей — более 16 тысяч человек. Здесь также представлен интерактивный стенд Минпромторга России, посвященный российской химической промышленности и мерам государственной поддержки предприятий отрасли.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+