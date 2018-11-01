VI Московский Международный химический форум

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"За последние шесть лет инвестиции в основной капитал в химической промышленности составили два триллиона рублей и увеличились более чем в 2,5 раза. За 2017 год инвестиции в химический комплекс выросли на 13%, превысив 430 миллиарда рублей", – сообщил на форуме замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.