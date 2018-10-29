Евтухов: экспорт химпрома к 2024 году увеличится в два раза

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минпромторг планирует увеличить экспорт химической продукции к 2024 году в два раза и довести его до 34 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости в понедельник замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе VI Московского международного химического форума в понедельник.

Форум, организованный Российским союзом химиков при поддержке Минпромторга России, проходит на полях 21-й Международной выставки химической промышленности и науки "Химия — 2018".

"Сейчас многие предприятия активно работают с российским экспортным центром. Я считаю, что химическая отрасль одна из основных, которая будет активно участвовать в выполнении указов президента по наращиванию неэнергетического экспорта. Мы планируем до 2024 года в два раза увеличить объём экспортных потоков (химической промышленности)… до 34 миллиардов долларов, сейчас это порядка 17-18 миллиардов долларов", — сказал Евтухов.

Заместитель министра также подчеркнул, что Россия очень хорошо себя зарекомендовала и на внутреннем и на внешнем рынке с точки зрения крупнотоннажной химии и есть отдельный план и отдельная дорожная карта по развитию этого направления.

Он также добавил, что в настоящее время проводится работа по изменению водного кодекса совместно с коллегами из других ведомств, и это, по его мнению, очень важное изменение, так как это "позволит существенно продвинуть нас с точки зрения увеличения экспорта".