Госсподдержка предприятиям химпрома с 2015 года достигла 14 млрд рублей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Совокупный объем господдержки предприятиям химической промышленности за последние три с лишним года составил более 14 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Евтухов принял участие в стартовавшем в понедельник в "Экспоцентре" VI Московском международном химическом форуме, организованном Российским Союзом химиков при поддержке Минпромторга России на полях Международной выставки химической промышленности и науки "Химия — 2018". Работу форума открыла пленарная сессия "Химическая промышленность — драйвер экономического роста".

"За последние три года — в 2015-2017 годах и за истекший период 2018 года нами поддержано порядка 200 организаций. Общий объем субсидий, который был выдан химикам, составил более 14 миллиардов рублей", — сказал Евтухов.

Замминистра подчеркнул, что для стимулирования инвестиционной деятельности в стране создан целый комплекс мер государственной поддержки химпроизводителей — от крупных до малых предприятий.

"Это — и финансирование НИОКР, и субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, и льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности. Это специнвестконтракты и развитие экспортного потенциала российских химиков посредством мер поддержки со стороны Российского экспортного центра. Создана и эффективно работает корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Мы плотно сотрудничаем с ВЭБом, который разрабатывает специальные кредитные пакеты для использования широким кругом инвесторов от химического комплекса", — пояснил Евтухов.

Он подчеркнул, что химическая отрасль — "одна из основных, которая будет активно участвовать по выполнению указов президента по наращиванию неэнергетического экспорта".