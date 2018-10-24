На Всероссийском конкурсе в Томске определят лучших лаборантов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший лаборант химического анализа" стартовал в Томске, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится с 2012 года. Призерам конкурса выплачивается денежное поощрение: 300 тысяч рублей – занявшим первые места, 200 тысяч рублей – занявшим вторые места и 100 тысяч рублей – занявшим третьи места.

"Сегодня в Томске стартует федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший лаборант химического анализа", — говорится в сообщении.

Согласно данным, комиссия проверит теоретические знания участников в области контроля качества нефти и аналитической химии, а практическое задание заключается в определении хлористых солей в шифрованной пробе государственного образца. Добавляется, что мероприятие проводится на площадке Томского промышленно-гуманитарного колледжа, а подведение итогов федерального этапа состоится завтра, 25 октября.

Кроме того, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин направил приветствие участникам, отметив, что работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции любой отрасли экономики.

Глава Минтруда РФ также выразил уверенность, что конкурс будет способствовать повышению значимости и престижа профессии и пожелал участникам успехов и профессионального развития.