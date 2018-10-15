Меры господдержки предприятий химпрома обсудили эксперты на круглом столе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Способы решения финансовых вопросов предприятий химической промышленности обсудили эксперты отрасли на круглом столе "Меры государственной поддержки. Финансирование внешнеэкономической деятельности", который состоялся в Нижнем Новгороде.

Как сообщает Химический комплекс России, организаторами мероприятия выступили ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга России, при поддержке Минпромторга России и банк "Открытие".

Начальник отдела государственной поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Павел Лузин сообщил, что правительство готово предоставить до 5 миллионов рублей субсидий промышленным и научным организациям на возмещение части процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

"Кроме того, Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области готов предоставлять сниженные процентные ставки по кредитам на развитие проектов импортозамещения, экспорта. Базовая ставка составит 5%, при наличии банковской гарантии — 3%, для экспортеров — 1%", — сказал чиновник.

Заместитель директора ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга России Игорь Ляшков среди действующих мер господдержки выделил финансовые инструменты — субсидирование части затрат на НИОКР, уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, льготное кредитование, субсидирование части затрат на транспортировку и сертификацию продукции при экспорте. По его словам, для предприятий, у которых нет недостатка в средствах, но отсутствует четкое понимание того, как и в каком направлении развиваться, существует другой вид поддержки — нефинансовая.

"Также существуют нефинансовые инструменты, такие как таможенно-тарифное регулирование, стимулирование участия компаний в конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом. В целях осуществления информационной и консультационной поддержки экспортеров в 2015 году создан "Российский экспортный центр", работающий со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений", — сказал Ляшков.

Он также отметил, что несмотря на уже имеющиеся инструменты господдержки предприятий химической промышленности, Минпромторг продумывает введение новых мер, необходимых для достижения амбициозных целей по объемам экспорта, перечисленных в майских указах президента России.