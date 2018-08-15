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Химическая промышленность

В Fitch назвали возможные последствия изъятие допдоходов у химиков

(обновлено: 14:29 16.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗавод по производству жидких противогололедных материалов. Архивное фотоЗавод по производству жидких противогололедных материалов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Реализация идеи по изъятию дополнительных доходов у металлургических и химических компаний РФ может в долгосрочной перспективе привести к переоценке инвестпрограмм этих компаний, следует из обзора международного рейтингового агентства Fitch.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал о реакции на идею Белоусова об изъятии допдоходов отраслей
"В долгосрочной перспективе проект может привести к переоценке инвестиционного фокуса и смещению к деятельности с более низкой доходностью, такой как торговля и обработка, в зависимости от того, к каким видам деятельности будет применен налог", — полагают аналитики Fitch. При этом отмечается, что практически завершенные проекты, такие как комбинат "Запсибнефтехим" "Сибура", вряд ли окажутся затронуты этим проектом.

Аналитики также полагают, что если инициатива будет реализована, это устранит диспропорцию между налоговой нагрузкой подпавших под проект компаний и компаний нефтегазового сектора. При этом отмечается, что доходы первых выигрывали как раз за счет более низких налоговых отчислений в бюджет и обесценения рубля с 2014 года.

"Эта инициатива может заставить компании или снизить дивидендные выплаты, или сократить будущие капзатраты или адаптироваться к повышенному уровню левериджа", — говорится в обзоре.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Минпромторг РФ в среду сообщил, что проводит консультации с металлургами и компаниями химической отрасли по теме изъятия дополнительных доходов, анализирует возможное влияние на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний.

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