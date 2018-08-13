Заместитель министра промышленности и торговли Российский Федерации Виктор Евтухов посетил завод "Башкирской содовой компании" в городе Стерлитамак Республики Башкирия.
Виктор Евтухов посетил завод "Башкирской содовой компании"
12:5513.08.2018
(обновлено: 12:57 13.08.2018)
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© Фото : Химический комплекс России"Башкирская содовая компания" является градообразующим предприятием в Стерлитамаке и несет большую социальную нагрузку. Расходы компании на социальные программы в 2018 году составят порядка 140 млн рублей.
© Фото : Химический комплекс России
"Башкирская содовая компания" является градообразующим предприятием в Стерлитамаке и несет большую социальную нагрузку. Расходы компании на социальные программы в 2018 году составят порядка 140 млн рублей.
© Фото : Химический комплекс РоссииВиктор Евтухов, представители Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) и Российского Союза химиков осмотрели месторождение Шах-Тау, дробильно-сортировочную фабрику известняка и цеха по производству основной продукции.
© Фото : Химический комплекс России
Виктор Евтухов, представители Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) и Российского Союза химиков осмотрели месторождение Шах-Тау, дробильно-сортировочную фабрику известняка и цеха по производству основной продукции.
© Фото : Химический комплекс РоссииПо заключению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, существующие запасы карьера Шах-Тау обеспечат работу АО "Башкирская содовая компания" до декабря 2022 года.
© Фото : Химический комплекс России
По заключению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, существующие запасы карьера Шах-Тау обеспечат работу АО "Башкирская содовая компания" до декабря 2022 года.
© Фото : Химический комплекс РоссииВ случае если компании придется прекратить производство, негативные последствия ощутят на себе многие предприятия страны, работающие в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии и оборонной промышленности.
© Фото : Химический комплекс России
В случае если компании придется прекратить производство, негативные последствия ощутят на себе многие предприятия страны, работающие в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии и оборонной промышленности.
© Фото : Химический комплекс РоссииОт поставок сырья с завода БСК зависят цементный завод "ХайдельбергЦемент Рус" в Стерлитамаке и еще более 250 предприятий в различных отраслях промышленности.
© Фото : Химический комплекс России
От поставок сырья с завода БСК зависят цементный завод "ХайдельбергЦемент Рус" в Стерлитамаке и еще более 250 предприятий в различных отраслях промышленности.
© Фото : Химический комплекс РоссииОстальные производители соды не смогут обеспечить потребности российского рынка в этой продукции. Соду придется завозить из-за рубежа.
© Фото : Химический комплекс России
Остальные производители соды не смогут обеспечить потребности российского рынка в этой продукции. Соду придется завозить из-за рубежа.
© Фото : Химический комплекс РоссииНа освоение и подготовку новых месторождений к промышленной эксплуатации требуется не менее пяти лет, поэтому уже сегодня необходимо решить вопрос разработки новых месторождений.
© Фото : Химический комплекс России
На освоение и подготовку новых месторождений к промышленной эксплуатации требуется не менее пяти лет, поэтому уже сегодня необходимо решить вопрос разработки новых месторождений.
© Фото : Химический комплекс РоссииПо итогам посещения участники обсудили перспективы сохранения объемов производства кальцинированной и пищевой соды, а также решение проблемы обеспечения завода сырьем.
© Фото : Химический комплекс России
По итогам посещения участники обсудили перспективы сохранения объемов производства кальцинированной и пищевой соды, а также решение проблемы обеспечения завода сырьем.
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