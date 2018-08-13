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Химическая промышленность

Виктор Евтухов посетил завод "Башкирской содовой компании"

(обновлено: 12:57 13.08.2018)
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Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
Карьер Шах-Тау
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
Продукция Башкирской содовой компании
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России"Башкирская содовая компания" является градообразующим предприятием в Стерлитамаке и несет большую социальную нагрузку. Расходы компании на социальные программы в 2018 году составят порядка 140 млн рублей.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
"Башкирская содовая компания" является градообразующим предприятием в Стерлитамаке и несет большую социальную нагрузку. Расходы компании на социальные программы в 2018 году составят порядка 140 млн рублей.
© Фото : Химический комплекс РоссииВиктор Евтухов, представители Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) и Российского Союза химиков осмотрели месторождение Шах-Тау, дробильно-сортировочную фабрику известняка и цеха по производству основной продукции.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
Виктор Евтухов, представители Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) и Российского Союза химиков осмотрели месторождение Шах-Тау, дробильно-сортировочную фабрику известняка и цеха по производству основной продукции.
© Фото : Химический комплекс РоссииПо заключению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, существующие запасы карьера Шах-Тау обеспечат работу АО "Башкирская содовая компания" до декабря 2022 года.Карьер Шах-Тау
© Фото : Химический комплекс России
По заключению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, существующие запасы карьера Шах-Тау обеспечат работу АО "Башкирская содовая компания" до декабря 2022 года.
© Фото : Химический комплекс РоссииВ случае если компании придется прекратить производство, негативные последствия ощутят на себе многие предприятия страны, работающие в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии и оборонной промышленности.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
В случае если компании придется прекратить производство, негативные последствия ощутят на себе многие предприятия страны, работающие в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии и оборонной промышленности.
© Фото : Химический комплекс РоссииОт поставок сырья с завода БСК зависят цементный завод "ХайдельбергЦемент Рус" в Стерлитамаке и еще более 250 предприятий в различных отраслях промышленности.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
От поставок сырья с завода БСК зависят цементный завод "ХайдельбергЦемент Рус" в Стерлитамаке и еще более 250 предприятий в различных отраслях промышленности.
© Фото : Химический комплекс РоссииОстальные производители соды не смогут обеспечить потребности российского рынка в этой продукции. Соду придется завозить из-за рубежа.Продукция Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
Остальные производители соды не смогут обеспечить потребности российского рынка в этой продукции. Соду придется завозить из-за рубежа.
© Фото : Химический комплекс РоссииНа освоение и подготовку новых месторождений к промышленной эксплуатации требуется не менее пяти лет, поэтому уже сегодня необходимо решить вопрос разработки новых месторождений.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
На освоение и подготовку новых месторождений к промышленной эксплуатации требуется не менее пяти лет, поэтому уже сегодня необходимо решить вопрос разработки новых месторождений.
© Фото : Химический комплекс РоссииПо итогам посещения участники обсудили перспективы сохранения объемов производства кальцинированной и пищевой соды, а также решение проблемы обеспечения завода сырьем.Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компании
© Фото : Химический комплекс России
По итогам посещения участники обсудили перспективы сохранения объемов производства кальцинированной и пищевой соды, а также решение проблемы обеспечения завода сырьем.
Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время посещения завода Башкирской содовой компанииВиктор Евтухов посетил завод "Башкирской содовой компании"12:5513.08.2018
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Заместитель министра промышленности и торговли Российский Федерации Виктор Евтухов посетил завод "Башкирской содовой компании" в городе Стерлитамак Республики Башкирия.

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