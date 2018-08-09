УФА, 9 авг — РИА Новости. Разработка Башкирской содовой компанией горы Тра-тау даст ученым возможность сделать научные открытия, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее источник в БСК сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. В Минпромторге РФ заявили, что ведомство будет рекомендовать властям Башкирии снять охранный статус с горы Тра-тау, чтобы передать ее БСК для разработки.

"Все (ископаемые) находки находятся внутри горы, чтобы понять и изучить что там, надо сначала достать эти реликты и изучить, а для этого есть промышленность, и сделать это надо вместе. От разработки горы Тра-тау будет только польза для ученых", — заявил Евтухов журналистам.

В качестве примера он привел археологические находки во время строительства Крымского моста.

"В процессе строительства моста были обнаружены и отобраны несколько десятков тысяч различных археологических объектов. Причем более тысячи из них признаны учеными как уникальные. Археологи даже сказали, что если бы не проект моста, то потребовались бы столетия, чтобы извлечь с местности хотя бы часть объектов", — сказал заместитель министра.

"Ученые живут на федеральные деньги и ищут материал для научных работ. Грубо говоря, многое высасывается из пальца, потому что мало возможностей вести раскопки. А если им предоставят доступ к открытому карьеру, то никаких денег не надо, будут изучать на месте", — заявил журналистам исполняющий обязанности руководителя управления по недропользованию Башкирии Алексей Грицук.

Представитель Башкирской содовой компании Марина Бортова в свою очередь отметила, что "предприятие всегда предоставляло и будет предоставлять доступ ученым к карьерам, которые разрабатываются".