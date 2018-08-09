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Химическая промышленность

Разработка горы Тра-тау в Башкирии поможет ученым, заявили в Минпромторге

(обновлено: 11:51 10.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Архивное фотоЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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УФА, 9 авг — РИА Новости. Разработка Башкирской содовой компанией горы Тра-тау даст ученым возможность сделать научные открытия, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Производство Башкирской содовой компании. Архивное фото
© Фото : предоставлено АО "БСК"
Минпромторг рассказал о последствиях закрытия содового завода в Башкирии
Ранее источник в БСК сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. В Минпромторге РФ заявили, что ведомство будет рекомендовать властям Башкирии снять охранный статус с горы Тра-тау, чтобы передать ее БСК для разработки.

"Все (ископаемые) находки находятся внутри горы, чтобы понять и изучить что там, надо сначала достать эти реликты и изучить, а для этого есть промышленность, и сделать это надо вместе. От разработки горы Тра-тау будет только польза для ученых", — заявил Евтухов журналистам.

В качестве примера он привел археологические находки во время строительства Крымского моста.

"В процессе строительства моста были обнаружены и отобраны несколько десятков тысяч различных археологических объектов. Причем более тысячи из них признаны учеными как уникальные. Археологи даже сказали, что если бы не проект моста, то потребовались бы столетия, чтобы извлечь с местности хотя бы часть объектов", — сказал заместитель министра.

"Ученые живут на федеральные деньги и ищут материал для научных работ. Грубо говоря, многое высасывается из пальца, потому что мало возможностей вести раскопки. А если им предоставят доступ к открытому карьеру, то никаких денег не надо, будут изучать на месте", — заявил журналистам исполняющий обязанности руководителя управления по недропользованию Башкирии Алексей Грицук.

Представитель Башкирской содовой компании Марина Бортова в свою очередь отметила, что "предприятие всегда предоставляло и будет предоставлять доступ ученым к карьерам, которые разрабатываются".

Химическая промышленность
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Алан
Если государство отказывается от охраны заповедника только из-за хотелок какого-то бизнесмена - гроша ломаного такое государство не стОит. Сегодня Тра-тау разрешат разрыть, завтра Байкал отходами зальют, а послезавтра просто начнут людей из домов выкидывать, не велика разница.
20:30
09.08.2018
Владимир Белогорский
Вот этот замминистра и есть яркий пример чиновника-временщика. Все виды сырья рано или поздно закончатся. Думать надо было раньше. И наверняка есть приемлемые варианты решения нехватки сырья. Ну и что, что БСК крупнейший в России производитель соды? Есть и другие, не в Башкирии, производства. В конце-концов можно и новые заводы построить на других месторождениях. Было бы желание решить этот вопрос без ущерба нашей природе и экологии. Конечно проще всего, вернее малозатратнее для БСК, разворотить гору: главное - прибыль сегодня, а после нас - хоть потоп.
А ведь совсем не просто так горе Тра-тау был присвоен охранный статус - кому не лень, можно найти в инете информацию об этом уникальном природном объекте. Да только зачем это "бизнесменам"...
18:39
09.08.2018
Александра Громова
""Все (ископаемые) находки находятся внутри горы, чтобы понять и изучить что там, надо сначала достать эти реликты и изучить, а для этого есть промышленность, и сделать это надо вместе. От разработки горы Тра-тау будет только польза для ученых", — заявил Евтухов журналистам."

Более глупого заявления и придумать сложно. Вместо заповедного места оставить пустыню.
А приведённый пример вообще не в тему. И такие люди являются руководителями.
17:22
09.08.2018
Дмитрий Гордейко
Ха-ха-ха! Какое забавное предложение взглянуть на необходимость добычи соды с другой стороны. Нет, я понимаю, если она там есть и её надо копать - копайте. Если там есть что-то ценное помимо - ура! Но какое по-идиотски многообещающее заявление!...
16:40
09.08.2018
Андрей Никифоров
хороший замминистра получился,только свой фрунзенский район бросил и там теперь другие жулики правят бал..А Матвиенко вернётся и ему придётся опять браться за наведение порядка в городе..и может губером поработать, если Слюняев не перебьёт харизму..
16:17
09.08.2018
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