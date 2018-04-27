Эксперт оценил идею создать отделения скорой помощи в медучреждениях

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Введение отделения скорой помощи в медицинских учреждениях позволило бы избавиться от очередей, считает председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что врачи скорой помощи смогут работать в амбулаториях и стационарах, это следует из нового утвержденного профстандарта Минтруда "Врач скорой помощи". Уточняется, что это позволит изменить формат приемных отделений больниц, где вместо узкопрофильных специалистов прием и обследование пациента на первом этапе будут вести врачи скорой помощи.

"Нововведение хорошее, не будет очередей, будет сортировка по состоянию пациентов: тяжелое состояние, крайне тяжелое, кого в реанимацию надо срочно отправить, кого надо срочно в операционную подать, чтобы хирург посмотрел, кому надо уже прямо в приемном покое оказывать первую медицинскую помощь", — рассказал РИА Новости Ремизов.

Он пояснил, что в отделении скорой помощи смогут оперативно реагировать на поступающих пациентов.

"Это будет ноу-хау, по сути, этого не было. Пока этот профстандарт не внедрен, нет нормативного документа. Но, во всяком случае, это действительно будет врач скорой помощи, который будет заниматься сортировкой больных, оказанием первой врачебной медицинской помощи в стационарах", — сообщил Ремизов.