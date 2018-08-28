Дети и непутевые родители

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© Радио Sputnik Дети и непутевые родители © Радио Sputnik

Уголовная романтика захватывает детские умы. Папы-сидельцы для кого-то становятся позором или причиной духовных страданий, а для кого-то – примером, которому следует подражать. Социум не всегда готов предложить позитивную альтернативу. Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com