Вечные узники и воля

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© Голос России Вечные узники и воля © Голос России

Пожизненно приговоренные имеют все шансы выйти на свободу. Но она не будет к ним дружелюбна. В результате – мытарства и рецидивы с трагическим исходом. Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек - «Кровавый след банды ГТА» sputnikpodcasts@gmail.com