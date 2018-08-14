Секреты и рецепты главаря

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© Голос России Секреты и рецепты главаря © Голос России

Лидер банды – удав, гипнотизирующий кроликов, которыми стали его подручные. Стальная воля, умение подавлять чужое "я" и убеждать в собственной правоте стали железобетонным фундаментом группировки. Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com