Четки, прозвища и психоанализ

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© Радио Sputnik Четки, прозвища и психоанализ © Радио Sputnik

Бандитов ловят не только силовики. Блогеры и стритрейсеры тоже при деле. При обысках у преступников обнаружат экстремистскую литературу, а при допросах – склонность главарей к поэзии. Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com