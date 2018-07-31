Тьма, шипы и трофеи

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© Радио Sputnik Тьма, шипы и трофеи © Радио Sputnik

Чтобы добраться до жертв, бандиты выбрали самый надежный и безотказный способ. У пострадавших забирали все, что подворачивалось под руку. Что это – патологическая жажда наживы или у преступников были другие мотивы? Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com