Грабить, убивать и не сдаваться

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© Голос России Грабить, убивать и не сдаваться © Голос России

Первые жертвы банды ГТА – не бизнесмены, а простые таксисты. Никаких престижных иномарок и больших денег: старенькие развалюхи и дешевые мобильные телефоны в качестве добычи. Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com