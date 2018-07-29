Выстрелы в суде и рождение антигероев

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© Радио Sputnik Выстрелы в суде и рождение антигероев © Радио Sputnik

Очередное судебное заседание по делу банды ГТА чуть не окончилось большой трагедией. Почему эта группировка получила такое название? Чем ей приглянулась современная трасса М4 "Дон"? Подкаст радио Sputnik к вынесению приговора убийцам почти двух десятков человек – "Кровавый след банды ГТА". sputnikpodcasts@gmail.com