Центр подводных исследований РГО поднял артефакты с корабля XIX века

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более тысячи предметов, среди которых фарфоровые и фаянсовые сервизы, были подняты с затонувшего в акватории острова Гогланд английского кеча XIX века археологами и водолазами центра подводных исследований РГО, сообщила пресс-служба центра.

Работа проводится в рамках экспедиции "Гогланд-2018", которая проходит с 18 июля по 5 сентября, в сотрудничестве с Министерством обороны РФ. В команде экспедиции — археолог, водолазы и инженеры-гидроакустики.

Как сообщается в пресс-релизе, английский кеч XIX века хорошо сохранился и сейчас лежит на глубине 60 метров. Груз с посудой был найден на палубе. Скорее всего, он был закуплен экипажем, чтобы торговать им с борта в порту назначения. На артефактах встречаются клейма двух некрупных посудных английских фирм: Davenport и Isaac Wilson & C. Найденная посуда может быть редкостью. После первичной консервации и каталогизации артефакты будут переданы в Музей истории Кронштадта.