Экспедиция РГО «Гогланд»
14:3014.07.2017
(обновлено: 14:33 14.07.2017)
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Пейзажи острова Большой Тютерс

Остров Большой Тютерс представляет собою гранитную скалу площадью 8,3 кв. км, около 2,5 км в поперечнике с двумя мысами: Туомарниеми и Тейлониеми. Его природа и побережья очень живописны, убедитесь в этом в нашей фотоленте.
Каменный пляж на острове Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Каменный пляж на острове Большой Тютерс
Песчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Песчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войск
Место гнездования чаек рядом с островом Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Место гнездования чаек рядом с островом Большой Тютерс
Несмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьев
Песчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом Финляндии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Песчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом Финляндии
Связи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3G
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Связи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3G
С песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять остров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять остров
Большой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Большой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория России
Часто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездо
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Часто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездо
Несмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразны
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразны
Большинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского залива
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Большинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского залива
Любители рыбалки смогут ловить рыбу даже голыми руками, вода здесь очень чистая и прозрачная
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Любители рыбалки смогут ловить рыбу даже голыми руками, вода здесь очень чистая и прозрачная
Наблюдать за закатами с острова можно вечно. Мало того, что они живописны, ни один из них не похож на предыдущий
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Наблюдать за закатами с острова можно вечно. Мало того, что они живописны, ни один из них не похож на предыдущий
В песчаной части острова обитают енотовидные собаки. Здесь они роют свои норы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В песчаной части острова обитают енотовидные собаки. Здесь они роют свои норы
Около 10% площади острова – болота разных форм и характеристик
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Около 10% площади острова – болота разных форм и характеристик
Каменный пляж на острове Большой Тютерс
Песчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войск
Место гнездования чаек рядом с островом Большой Тютерс
Несмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьев
Песчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом Финляндии
Связи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3G
С песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять остров
Большой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория России
Часто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездо
Несмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразны
Большинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского залива
Любители рыбалки смогут ловить рыбу даже голыми руками, вода здесь очень чистая и прозрачная
Наблюдать за закатами с острова можно вечно. Мало того, что они живописны, ни один из них не похож на предыдущий
В песчаной части острова обитают енотовидные собаки. Здесь они роют свои норы
Около 10% площади острова – болота разных форм и характеристик
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© МИА Россия Сегодня 2017
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