На Большом Тютерсе волонтеры привели в порядок кладбище и очистили бункер

Волонтеры РГО привели в порядок древний погост, убрали поваленные деревья. Сейчас кладбище с сохранившимися надгробиями и крестами окружено забором из больших валунов.
Кроме того, добровольцы очистили от металлолома так называемый верхний бункер площадью более 100 метров. Бункер, вырубленный в гранитной скале, во время Великой Отечественной войны использовался вражеским гарнизоном как укрепленный командный пункт и одно из мест укрытия в случае авианалета. После войны бункер сначала стал складом, а затем превратился в мусоросборник. Извлеченный волонтерами и поисковиками металлолом будет вывезен на материк для утилизации.
Проведенные работы позволили не только сделать пригодным для ознакомления и изучения уникальный объект исторической фортификации, но и провести исследования на предмет его сохранности и безопасности для будущих посетителей.