На Большом Тютерсе волонтеры привели в порядок кладбище и очистили бункер

В ходе работы экспедиции "Гогланд" на острове Большой Тютерс волонтеры расчистили от лесных завалов древний погост и очистили от металлолома заброшенный бункер.

Гражданское население покинуло остров 77 лет назад, когда по итогам советско-финской войны ряд внешних островов Финского залива был передан в аренду СССР для строительства военных баз. До этого люди селились здесь на протяжении более шести веков, однако весной 1940 года были вынуждены покинуть остров, оставив обустроенные хозяйства.

Волонтеры РГО привели в порядок древний погост, убрали поваленные деревья. Сейчас кладбище с сохранившимися надгробиями и крестами окружено забором из больших валунов.

© Алексей Сулимов Работы по расчистке погоста на острове Большой Тютерс © Алексей Сулимов Работы по расчистке погоста на острове Большой Тютерс

Кроме того, добровольцы очистили от металлолома так называемый верхний бункер площадью более 100 метров. Бункер, вырубленный в гранитной скале, во время Великой Отечественной войны использовался вражеским гарнизоном как укрепленный командный пункт и одно из мест укрытия в случае авианалета. После войны бункер сначала стал складом, а затем превратился в мусоросборник. Извлеченный волонтерами и поисковиками металлолом будет вывезен на материк для утилизации.

Проведенные работы позволили не только сделать пригодным для ознакомления и изучения уникальный объект исторической фортификации, но и провести исследования на предмет его сохранности и безопасности для будущих посетителей.