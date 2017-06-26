Волонтеры экспедиции "Гогланд" очистили берег возле судна "Леонид Демин"

Участники второй смены комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" провели экологическую уборку берега одноименного острова в Финском заливе, около выброшенного на мель судна "Леонид Демин".

Некогда легендарный лайнер, отслуживший верой и правдой отечественной науке не один десяток лет, в 2002 году был списан и подлежал утилизации. По дороге к месту последней стоянки он был выброшен штормом на коварные скалы Гогланда и сейчас является одним из главных узнаваемых символов острова.

Раскуроченный несколькими группами охотников за металлом, он, конечно, своеобразно красив: брутальная ржавая громада на фоне суровых скал и стальных вод Балтики. Однако лайнер является, по сути, бомбой замедленного действия: в его изъедаемой коррозией танках все еще плещется мазут, грозя со дня на день пролиться в море, и ликвидировать эту угрозу волонтерам, увы, не под силу.

Вместе с тем ребята смогли полностью очистить захламленную территорию рядом с судном. Речь идет о нескольких сотнях квадратных метров прибрежной полосы, без преувеличения, горах консервных банок и прочих атрибутах жизнедеятельности тех, кто сначала стремился снять корабль с мели для дальнейшей транспортировки, но, поняв бесперспективность затеи, пробовал резать его на месте, что тоже не дало "экономического" результата. Уродующих прекрасные ландшафты Гогланда полевых лагерей охотников за металлом больше нет, и туристы, ученые, военные могут теперь свободно передвигаться, без угрозы напороться на ржавые железки, ровным слоем покрывавшие берега и склоны острова.

Что же касается самого корабля, точнее, его останков, то их судьба по-прежнему неизвестна. Попытки выяснить, кто его собственник, то есть кто ответственен за загрязнение девственной балтийской природы и, главное, кто должен заняться предотвращением грядущей экологической катастрофы, зашли в тупик.

Между тем воды Балтийского моря и мазут из танков "Леонида Демина" отделяют буквально миллиметры ржавого железа.