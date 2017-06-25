Новые находки на острове Большой Тютерс

Участниками комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" на острове Большой Тютерс в этом сезоне была обнаружена ценная находка — пункт управления зенитным артиллерийским огнем (ПУАЗО). Кроме того, в дюнах острова были локализованы аномалии: при изучении выяснилось, что под несколькими метрами песка сохранились еще три зенитных орудия Flak-18.

Наличие двух орудий уже точно подтверждено. Третье расположено на глубине не менее 5 метров, и его извлечение потребует больших усилий. Таким образом, установлено местонахождение одной из немецких артиллерийских батарей, отражавших налеты советской авиации в годы Великой Отечественной войны, которую не удавалось найти в прошлые сезоны экспедиции.

Одна из пушек была вывезена еще в 2015 году и теперь экспонируется в парке "Патриот", три остальные и ПУАЗО планируется эвакуировать следующим летом.

Геофизики, работавшие в первую смену экспедиции, продолжают анализировать полученные данные. Они сообщили о выявлении новой аномалии в том же секторе. Ее исследованием поисковая группа РГО займется в ближайшие дни.