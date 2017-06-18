Волонтеры экспедиции "Гогланд" посетили Царское Село

Участники первой смены комплексной экспедиции РГО "Гогланд" вернулись с острова Соммерс всего три дня назад и уже успели пообщаться и обменяться опытом с коллегами-экологами в ЛГУ имени Пушкина.

Ученые из Китая поделились с российскими специалистами предварительными результатами исследований, а затем обе стороны договорились о взаимном сотрудничестве

Для иностранных гостей руководство университета при содействии администрации Ленинградской области организовало культурную программу. Группа в сопровождении опытного гида посетила Царскосельский лицей и дачу Пушкина, где он провел первые месяцы после женитьбы на Наталье Гончаровой. Из экскурсии волонтеры узнали больше о жизни и творческом становлении поэта.

"В Китае знают и уважают Александра Сергеевича Пушкина. Меня особенно впечатлил лицей, где он учился. Возможность получить хорошее воспитание очень важна. Я бы хотела учиться в таком заведении", — поделилась своими впечатлениями участница экспедиции Ли Сяолинь.