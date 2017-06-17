Команда ЦПИ РГО отправилась на внешние острова Финского залива

В рамках комплексной экспедиции "Гогланд-2017" команда Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) отправилась на внешние острова Финского залива, чтобы обследовать акваторию Гогланда и Большого Тютерса, сообщила пресс-служба центра.

Работы ведутся по двум направлениям. Специалисты первой команды центра проведут гидроакустические обследования акватории для поиска кораблей и судов, затонувших за все время мореходства в этом районе. Целью экспедиции является обследование 50 квадратных километров, при нахождении донной аномалии водолазы совершают погружение и определяют, что за объект находится под водой.

На текущий момент из-за ухудшающихся погодных условий гидроакустические работы проводятся в радиусе 500 метров от берега Гогланда. Если непредсказуемая балтийская погода позволит расширить фронт обследований, специалисты перейдут дальше в открытые воды.

Вторая команда водолазов центра проводит осмотровые работы уникального объекта — затонувшего парусно-винтового фрегата "Олег". Четыре водолаза погружаются на корабль, чтобы понять, какие изменения претерпел фрегат за последние четыре года, с момента предыдущего посещения водолазов.

Уже обследована судовая церковь "Олега", сейчас специалисты разрабатывают методику подъема хорошо сохранившегося алтаря и других элементов. Водолазы прошли до офицерского салона, а также закрепили стационарный швартовый конец.

По предварительным результатам осмотра, фрегат не потерпел существенных изменений.

Видео предоставлено Центром подводных исследований Русского географического общества