Команда ЦПИ РГО отправилась на внешние острова Финского залива

Работы ведутся по двум направлениям. Специалисты первой команды центра проведут гидроакустические обследования акватории для поиска кораблей и судов, затонувших за все время мореходства в этом районе. Целью экспедиции является обследование 50 квадратных километров, при нахождении донной аномалии водолазы совершают погружение и определяют, что за объект находится под водой.
Вторая команда водолазов центра проводит осмотровые работы уникального объекта — затонувшего парусно-винтового фрегата "Олег". Четыре водолаза погружаются на корабль, чтобы понять, какие изменения претерпел фрегат за последние четыре года, с момента предыдущего посещения водолазов.
Уже обследована судовая церковь "Олега", сейчас специалисты разрабатывают методику подъема хорошо сохранившегося алтаря и других элементов. Водолазы прошли до офицерского салона, а также закрепили стационарный швартовый конец.
По предварительным результатам осмотра, фрегат не потерпел существенных изменений.
Видео предоставлено Центром подводных исследований Русского географического общества