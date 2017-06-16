Участники экспедиции РГО “Гогланд” посетили ЛГУ

Китайские экологи — участники первой смены комплексной экспедиции РГО "Гогланд" — побывали в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина (ЛГУ), где совместно с российскими учеными провели круглый стол о климате России и его изменениях.

Экологи поделились предварительными результатами исследований на острове Соммерс. По их мнению, там необходимо сделать природный заказник, чтобы защитить уникальную природу острова.

Молодые ученые также познакомились с работой российских экологов и узнали, как готовят российских специалистов.