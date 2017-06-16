На острове Соммерс завершилась российско-китайская экологическая вахта

В Кронштадте завершилась совместная российско-китайская экологическая вахта. Все участники экспедиции остались под большим впечатлением.

"Это была очень важная поездка", — отметила Тань Вэнься, занимающаяся физической географией и дистанционным зондированием льдов Арктики в Классическом университете Центрального Китая.

Острова в Финском заливе, в том числе Соммерс, — одни из самых крайних точек России. Во время работы экспедиции было собрано огромное количество материала, на основе которого можно будет проводить сравнительные исследования.

Китайские географы после окончания экологической вахты вернулись в Кронштадт. Отсюда они поедут в город Пушкин, где проведут оставшиеся два дня.