В ожидании островов: вторая смена экспедиции

При содействии администрации Ленинградской области участники второй смены познакомились с историей портового города. Группа волонтеров посетила основные достопримечательности: Морской собор и музей истории Кронштадта.
Принять участие во второй смене экспедиции приехали волонтеры из Москвы, Подольска, Твери, Архангельска, Чебаксар и Тулы.
"В такой масштабной экспедиции участия я еще не принимал, но очень хотел. Чтобы попасть на острова в эту смену, я сдал сессию досрочно", — рассказал студент Виктор Краснов.