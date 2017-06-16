В ожидании островов: вторая смена экспедиции

Вторая смена комплексной экспедиции "Гогланд-2017" 15 июня прибыла в Кронштадт в полном составе для отплытия на острова Большой Тютерс и Гогланд. Отплытие намечено на утро 16 июня.

При содействии администрации Ленинградской области участники второй смены познакомились с историей портового города. Группа волонтеров посетила основные достопримечательности: Морской собор и музей истории Кронштадта.

Принять участие во второй смене экспедиции приехали волонтеры из Москвы, Подольска, Твери, Архангельска, Чебаксар и Тулы.

"В такой масштабной экспедиции участия я еще не принимал, но очень хотел. Чтобы попасть на острова в эту смену, я сдал сессию досрочно", — рассказал студент Виктор Краснов.