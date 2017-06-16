Первая смена экспедиции "Гогланд-2017" вернулась с островов

Первая смена комплексной экспедиции РГО "Гогланд-2017" благополучно прибыла в порт Кронштадта вечером 15 июня.

Возвращение групп с островов Соммерс и Большой Тютерс откладывалось на сутки из-за шторма на Балтийском море. Дорога с островов на материк заняла около 11 часов.

За время экспедиции ученые на Соммерсе подготовили карту растительности острова, отметили и описали пресные постоянные водоемы острова. Сейчас на острова растут осина, ольха, крушина, яблоня и ельник.

"Через 150 лет Соммерс может стать зеленым, как Гогланд" — сказал старший научно-исследовательской группы Антон Юрманов.

Ученые-экологи привезли образцы почвы, флоры и фауны для дальнего исследования.

На Большом Тютерсе специалисты провели очистку острова и поисковые работы.

Первая смена закончилась, но осталось еще много вопросов и неразгаданных тайн. Следующая группа волонтеров планирует стартовать утром 16 июня.