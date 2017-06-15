Волонтеры второй смены экспедиции "Гогланд" направились в Кронштадт

15 июня 2017 года закончился первый этап комплексной экспедиции РГО "Гогланд-2017" на внешние острова Финского залива.

Группа волонтеров, в составе которой работали сотрудники МИА "Россия сегодня", покинула остров Большой Тютерс и направляется в Кронштадт. По словам руководителя экспедиции Артема Хуторского, находки этого года сенсационные.

"Наши разведчики-геофизики обнаружили немецкую зенитную батарею 88-миллиметровых орудий и пункт управления зенитным артиллерийским огнем. Орудия с некоторыми повреждениями, но мы надеемся их достать и в будущем вывезти с острова. Надеюсь, это произойдет еще этим летом", — рассказал Хуторской нашему агентству.

По его словам, пока не удалось решить две задачи: обнаружить останки стрелка-радиста советского самолета Пе-2, сбитого 9 сентября 1943 года немецкими зенитками и упавшего на остров, а также место захоронения советских десантников, погибших при попытках отбить остров у германских войск.