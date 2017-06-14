Непогода не помешала провести исследования на острове Соммерс

Совместная российско-китайская экспедиция на остров Соммерс заканчивается в непростых погодных условиях.

Все члены экспедиции получили памятные сертификаты от РГО, а китайские участники также подготовили итоговый доклад о результатах своих научных исследований. За время пребывания на острове была проделана большая работа — посчитано и зарисовано около 2 тысяч растений, исследован геологический состав каменных пород, составлена карта местности.

"Моя специализация — исследование геологического состава почвы, и, несмотря на плохую погоду, я каждый день обхожу остров и собираю материал. Для меня это первая заграничная поездка. Я не знаю, будет ли у меня еще когда-нибудь шанс посетить Россию, а тем более такое удаленное место, как остров Соммерс", — отмечает один из участников экспедиции Чжан Юйчжу.

В последние дни в Финском заливе сильный шторм, однако участники экспедиции продолжают экологическую уборку острова и научные исследования в ожидании отплытия.

В последний день экологической вахты остров Соммерс посетила команда НТВ во главе с Ирадой Зейналовой. Журналисты осмотрели старые батареи, разрушенные доки и место стоянки совместной экологической российской-китайской экспедиции "Гогланд".