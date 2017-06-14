Вторая смена экспедиции "Гогланд" готовится к отплытию

Волонтеры из разных городов 14 июня прибыли в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд -2017".

Добровольцы отправятся на внешние острова Финского залива в составе второй смены экологической вахты.

Отплытие групп было намечено на 15 июня, но из-за сильного шторма и плотного тумана старт переносится на сутки — на 16 июня. Пока волонтеры разделились на четыре подгруппы и активно готовятся к экспедиции на территории тренировочной базы под Санкт-Петербургом.

Сегодня друзья экспедиции "Гогланд" — специалисты из Военно-космической академии имени Можайского — проводят с участниками второй смены занятия, включающие краткий курс по основам ориентирования на местности. Военный топограф и опытные поисковики объясняют, как пользоваться специальным оборудованием в лагере.

Навыки оказания первой медицинской помощи отрабатывают с участниками врачи экспедиции, которые работают с "гогландцами" уже не первый год.

Волонтеры проходят курс тимбилдинга, а также изучают правила поведения в лесу и на скалах под руководством опытных инструкторов.