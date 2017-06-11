Экспедиция РГО «Гогланд»
Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
22:2211.06.2017
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Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на Соммерсе

"Вечная слава солдатам, матросам и командирам, погибшим при исполнении воинского долга!"

Именно такие слова написаны на одной из памятных табличек на острове Соммерс. Она была установлена в 2014 году Русским географическим обществом. 11 июня волонтеры и участники совместной российско-китайской экспедиции "Гогланд" возложили венок к памятнику погибшему десанту на острове Соммерс.

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива

Летом 1942 года ситуация обострилась. Обстановка на Балтике была особенно напряженной.

В разговоре с корреспондентом агентства "Спутник", комендант экологической вахты на о. Соммерс Алексей Савицкий отмечает, что обычно все говорят об острове Гогланд и совершенно забывают об остальных. А изучать историю острова в отрыве от соседних невозможно. Гогланд, конечно, главный, но он один из 14 внешних островов Финского залива, на других островах есть потрясающие объекты, которые никто до этого не исследовал. На острове Соммерс таких несколько ‒ это разрушенный причал, старые военные базы, финские доки.

В ходе ожесточенных боев в 1941‒1942 годах на острове Сомерс погибло много людей. Осенью 1944 года немцы спешно снимались с острова и, не успевая эвакуировать технику и вооружение, привели все в негодность. Испортили и орудия, и прицепы, и полевые кухни, и даже бочки для ГСМ, лишь бы они не достались русским.

Над островом также активно действовала авиация с обеих сторон. Советские самолеты нанесли несколько ударов по позициям противника на острове и атаковали корабли и катера, при этом истребители отражали налеты финских самолетов, наносивших бомбоштурмовые удары по силам поддержки.

Сейчас на острове нет захоронений, все тела уже давно подняты и перенесены на Большую землю.

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