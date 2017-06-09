Экологическая уборка острова Соммерс идёт по плану

Оставшийся на Соммерсе после Великой Отечественной войны производственный мусор выносят из старых домов, собирают, сортируют и сжигают.

Экологическую уборку одного из крупнейших островов Финского залива проводят участники российско-китайской комплексной экспедиции РГО "Гогланд-2017".

Вся найденная радиотехника до дальнейшего вывоза с острова будет помещена в изолированное помещение, которое опечатают. На уборку наиболее сильно загрязненных участков волонтерам потребуется несколько дней.

Как отмечает китайский эколог Сюй Цзян, изучающий наличие органических загрязнений в водоемах, больше всего из-за военных отходов на Соммерсе пострадала пресная вода. Здесь есть два небольших озера и колодец, и везде вода имеет характерный темно-желтый оттенок, что говорит о высоком содержании ионов металла. Для очистки такой воды нужны специальные фильтры, только после этого ее можно будет пить. Производственный мусор вредит окружающей среде, однако совместными усилиями здесь можно создать экологически чистый заповедник.