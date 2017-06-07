На Большом Тютерсе обнаружены аномальные участки

7 июня группа участников комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" под руководством Артема Хуторского провела разведку на юго-западном берегу острова Большой Тютерс неподалеку от места, где ранее было найдено немецкое зенитное орудие калибра 88 миллиметров.

В разведке приняли участие геофизики, поисковики-волонтеры и журналисты МИА "Россия сегодня".

При осмотре прибрежных дюн были обнаружены аномальные участки, где в песке образовались провалы глубиной примерно полметра. Эти участки находятся в непосредственной близости от позиций, на которых во время Второй мировой войны располагались немецкие зенитчики. Возможно, что причиной обвалов песка являются подземные пустоты, образовавшиеся на месте орудийных позиций или иных сооружений немецко-фашистских войск.

На месте находки продолжает работать группа геофизиков. В случае обнаружения геомагнитных аномалий будет проведено детальное изучение участка местности.

Как отметил руководитель экспедиции Артем Хуторской, главная цель — поиск останков стрелка-радиста советского самолета Пе-2, сбитого в этих местах 9 сентября 1943 года.