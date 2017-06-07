Редкие виды птиц и земноводных были найдены на острове Соммерс

На второй день экологической вахты на острове Соммерс китайские экологи обнаружили место обитания редких птиц и тритонов, занесенных в Красную книгу, таких как гребенчатый тритон, нескольких видов куликов, лебедя-шипуна, чернышей и ротанов.

Как отметил научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Игорь Попов, такое неожиданное открытие позволяет говорить о том, что на острове сохраняется уникальная экосистема.

"Сейчас у птиц период гнездованиях, и мы можем увидеть почти все редкие виды, которые тут существуют на острове. Это и лебедь-шипун, и черныши. А встретить тут редкого краснокнижного гребенчатого тритона почти невозможно. Он обитает в экологически специфических условиях, рядом с небольшим пресным водоемом и при наличии черной ольхи или дубов. На островах Финского залива такие условия большая редкость, и именно поэтому остров Соммерс приобретает особую ценность для изучения, — отметил Попов.

Китайские экологи обследовали часть острова, а также поучаствовали в обустройстве лагеря.