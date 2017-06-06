Участники экспедиции "Гогланд" высадились на Большом Тютерсе

6 июня, около часа ночи по московскому времени, участники комплексной экспедиции "Гогланд" высадились на острове Большой Тютерс. Перед этим участники проплыли восемь часов по Финскому заливу.

К утру на острове был разбит лагерь, который сейчас обустраивается и обживается новыми гостями этой местности.

Сейчас участники готовятся к главной цели своей поездки — проведению поисковых и экологических работ на острове.