Экологи из Китая познакомились с историей Кронштадта

На прошедших выходных для китайских участников экологической экспедиции "Гогланд" была организована экскурсия по военной батарее в Кронштадте.

Подразделение расположено вдоль набережной города. Основные сооружения находятся под землей и редко открыты для посещения.



Китайские экологи с большим интересом осмотрели внутренние помещения — казармы, склады для снарядов, места расположения орудий. Фортификационные сооружения Кронштадта, военная батарея и ее история произвели огромное впечатление на гостей.



"На меня самое сильное впечатление произвели не только военная база, но также и красивые гавани, и длинная набережная вдоль оборонительных сооружений", — рассказала преподаватель Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук Чжу Хэ.



30 июня в Кронштадте пройдет День военно-морского флота. Для участия в морском параде в порт придут 36 боевых кораблей. Планируется, что корабли, прибывающие на праздник в Кронштадт, будут встречать артиллерийским салютом.