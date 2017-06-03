Кронштадт глазами китайских участников экспедиции "Гогланд"

По приглашению администрации города Кронштадта участники экспедиции "Гогланд-2017" посетили Музей истории Кронштадта, Морской собор и осмотрели городские достопримечательности.

Кронштадт — это военно-морской порт, находящийся на острове, исторически важная точка на севере России.

Китайским участникам экспедиции показали комплекс защитных сооружений, выстроенных вокруг города, в том числе дамбу, которая соединяет Санкт-Петербург с островом Котлин, на котором находится Кронштадт. Протяженность защитных сооружений, включая каменно-земляные дамбы, составляет 25,4 километра.

Гости также посетили главную площадь города — Якорную. Якоря, находящие на площади, были изготовлены в 1879 году, их использовали на военных кораблях. В конце XIX века флот стал паровым, поэтому якоря стали не нужны, однако название площади до сих пор сохранилось.

В центре площади находится монумент Степану Макарову — первому исследователю Русского Севера, выдающемуся флотоводцу и кораблестроителю. Именно он построил первый в мире арктический ледокол "Ермак". У памятника можно увидеть ледокол, а над ним — изображение белого медведя. По традиции перед уходом в море моряки загадывают желание и трут нос животного.

Участники совместной российско-китайской комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" сейчас находятся в Кронштадте и ожидают отправки на внешние острова Финского залива.