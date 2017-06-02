Участники экспедиции "Гогланд" ожидают отправки на острова

Участники комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" ожидают отправки на внешние острова Финского залива. Отплытие задерживается из-за плохой погоды в регионе.

31 мая российские волонтеры и поисковики прибыли в поселок Токсово Ленинградской области, в котором прошли тренинги по туризму, безопасности, ориентированию на местности, а также тимбилдингу.

1 июня, во второй день экспедиции, погода выдалась совершенно "не летная": сильный ветер, низкая облачность, дождь со снегом, из-за чего отплытие было отложено, участники вынуждены оставаться в Ленинградской области.

Волонтеры не сидели без дела: они провели экологическую акцию по очистке участка леса от бытового мусора и посетили штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге.

Утром 2 июня экспедиция выдвигается в Кронштадт. Ожидается, что после осмотра города состоится отправка участников экспедиции, поисковиков и волонтеров-экологов, на острова Гогланд и Большой Тютерс.