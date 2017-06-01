Ученых из Китая встретили в штаб- квартире РГО в Санкт- Петербурге

Во второй день совместной экологической вахты китайских и российских географов познакомили с деятельностью РГО в Санкт- Петербурге, а также показали штаб-квартиру и провели экскурсию.

В Санкт-Петербурге находится одна из старейших штаб-квартир РГО. В 1908 году ее построил архитектор Г.В. Барановский.

Архитектор Барановский построил и один из памятников архитектуры, самый северный буддийский храм в Европе — "Дацан Гунзэчойнэй", который и по сей день открыт для посетителей.

Как отметила заведующая научной библиотекой РГО Мангутова Светлана Дмитриевна, в архивах библиотеки хранятся уникальные исторические книги и атласы, в том числе и на китайском языке.

Китайские коллегии тоже не смогли не поделиться своими впечатлениями. Ли Сяолин в России не в первый раз, однако в совместную экологическую экспедицию она еще ни разу не ездила.

"В прошлом году я училась в Петербургском университете на кафедре экономической и социальной географии целый год. В основном мы были в городе и подобных практических занятий было очень мало. Многие из нас занимаются природной географией. Но я специализируюсь по городам, исследую экологию ландшафтов в своем родном городе Чанчунь и в Санкт-Петербурге, а также отвечаю за гуманитарное сотрудничество России и Китая. Тут мы все из разных университетов и у всех совершенно разный опыт. Поэтому обменяться им с российскими коллегами очень интересно и полезно", — сказала Ли Сяолин.

В Ленинградской области погодные условия не сильно балуют китайских гостей. Сегодня в первой половине дня неожиданно для начала июня выпал град, но, несмотря на это, совместная экологическая вахта российских волонтеров и китайских географов продолжается.