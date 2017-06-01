Китайские экологи прошли подготовку перед экспедицией "Гогланд"

В рамках подготовки к комплексной экспедиции "Гогланд" китайские экологи прошли инструктаж. Им показали особенности ориентирования на месте, рассказали о работе российских геофизиков, научили ставить палатки, а также провели занятия для сплочения коллектива, сообщает Sputnik China.

Китайские участники выполняли практические задания на открытом воздухе. В одном из заданий необходимо было всем вместе, со связанными веревкой ногами, пройти отмеченный на земле отрезок, при этом не сбиться с темпа и всем вместе синхронно выполнить действия.

Как отметил один из китайских участников Ду Хайбо, задания, которые пришлось выполнять, отличаются от тех, которые выполняют в экспедициях в Китае.

Он отметил, что китайские экспедиции обычно проводят в горах. Ду Хайбо также отметил, что поездка дает прекрасную возможность посмотреть на работу российских геологов. "Было интересно узнать о поиске захоронений времен Второй мировой войны", — отметил он.

Все китайские участники научной экспедиции "Гогланд" справились с тестовыми заданиями на отлично.