Итоги конкурса на участие в экспедиции "Гогланд-2017" объявят 28 апреля

Списки волонтеров, прошедших отбор для участия в комплексной экспедиции "Гогланд" в 2017 году, будут представлены вечером 28 апреля на сайте Русского географического общества и на сайте РИА Новости в специальном разделе, посвященном экспедиции, сообщил на пресс-конференции в РГО советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

Волонтерский конкурс, в ходе которого организаторам пришлось из более чем 400 заявок отобрать только 80, завершился несколько дней назад. Победители отбора примут участие в экологической вахте, которая стартует в июне 2017 года.

"По результатам могу сказать, что это будут действительно сильные, интересные люди. Это ребята из различных регионов нашей страны, которые вместо отпуска, каникул или каких-то насущных дел отправляются в экспедицию", — подчеркнул начальник экспедиции "Гогланд" Артем Хуторской.

По его словам, в этом году пройдет пятый этап экспедиции, и впервые она будет работать одновременно на четырех островах — Гогланде, Большом Тютерсе, Соммерсе и Сескаре. Примечательно также количество участников — более 160 человек.

Кроме того, экспедиция во второй раз пройдет в международном формате. "В этом году на острове Соммерсе — крошечный остров всего 0,5 квадратного километра — у нас ожидаются гости из Китая. Это молодые экологи, которые будут со своими коллегами из Ленинградской области и Санкт-Петербурга выполнять работы по исследованию острова и готовить предложения по сохранению уникальной местной природы", — сказал Хуторской.

Организаторы напомнили, что 24 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества президент России Владимир Путин подчеркнул важность международного сотрудничества в области защиты окружающей среды, отдельно отметив тот факт, что в этом сезоне в экспедиции "Гогланд" примут участие экологи из КНР.

Также, по словам Хуторского, одним из приоритетов работы экспедиции останется военно-историческое направление. "В прошлом году одним из ярчайших событий было обнаружение места падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 и останков летчиков. В этом году в июне все силы в первую очередь будут брошены на поиски других членов экипажа самолета", — пояснил начальник экспедиции.

Проект Русского географического общества по изучению внешних островов Финского залива действует с 2013 года и направлен на обобщение имеющихся и поиск новых фактов, связанных с историей и природой этих мест. Участники комплексных экспедиций "Гогланд" ежегодно исследуют историю, географию, геологию, ботанику, орнитологию островов, активно привлекая к работе специалистов Российской академии наук, Министерства обороны РФ, ведущих научных и общественных объединений, а также сотни волонтеров.

В 2017 году экспедиция проводится при участии МИА "Россия сегодня", экспедиционного центра Минобороны России, при поддержке администрации Ленинградской области, ФСК ЕЭС и других организаций.